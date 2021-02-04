Нина Ургант рассказала об ухудшении самочувствия

Советская и российская актриса театра и кино, бабушка шоумена Ивана Урганта Нина Ургант в беседе с ФАН рассказала об ухудшении самочувствия.

Она сообщила, что не выходит на улицу из своей петербургской квартиры из-за длительной болезни и была вынуждена вызвать врача. «Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор», — сказала она.

Утверждается, что из-за состояния здоровья артистка почти обездвижена, за ней ухаживает сиделка.

В 2011 году у актрисы диагностировали болезнь Паркинсона. Перед диагнозом она стала замечать, что забывает имена и даты, а также быстро утомляется.

Лауреатке Государственной премии СССР Нине Ургант 4 сентября 2020 года исполнился 91 год.