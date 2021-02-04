Хит Queen оказался самой мотивирующей песней во время пандемии

Вышедшая в 1979 году песня группы Queen под названием Don't stop me now названа самой мотивирующей композицией во время пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Также в топ-3 попали Dancing queen группы ABBA и Livin' on a prayer рок-музыканта Бона Джови. Кроме того, в первой десятке оказались Happy Фаррелла Уильямса, I wanna dance with somebody и Wham! Уитни Хьюстон, I will survive Глории Гейнор.

Ученые объясняют, что человек испытывает положительные эмоции во время прослушивания определенной музыки, потому что мозг реагирует на нее отделами, связанными с удовольствием и радостью. Это способствует высвобождению «гормона счастья» эндорфина, а также дофамина.

Ранее фильмы Гайдая возглавили рейтинг любимых комедий россиян.