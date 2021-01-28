39-летняя актриса Жанетт Маус умерла от рака

Актриса Жанетт Маус умерла от рака толстой кишки в возрасте 39 лет, сообщает Daily Mail.

Онкологическое заболевание у Маус обнаружили в апреле 2020 года. Позже она переболела коронавирусом.

Жанетт Маус снималась в короткометражных фильмах, сыграла нескольких персонажей в готовящейся к выходу игре Resident Evil Village. Предположительно, она предстала в компьютерной игре в роли дочерей Леди Димитреску.