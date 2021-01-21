Джигурда ответил на внесение Киркорова в «черный список» Литвы

Актер и певец Никита Джигурда в беседе с ФАН отреагировал на решение властей Литвы запретить певцу Филиппу Киркорову въезд в страну.

Джигурда уверен, что теперь Литва останется без талантливого артиста, а сам он от этого ничего не потеряет. «Филипп Киркоров — красавчик, профессионал своего дела. Во всем русскоязычном мире не станут его меньше любить», — не сомневается артист.

Он предположил, что к запрету могут присоединиться Эстония и Латвия. «Понятно, что всех артистов, которые посещали Крым, будут прессовать. Вообще, это большая глупость. То, что называют искусством, должно примирять людей», — сказал Джигурда.

Ранее глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, многократно посещая Крым, Киркоров якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». По словам Ландсбергиса, в МИД будут системно оценивать всех деятелей, которые могут участвовать в «пропаганде внешней политики» России. В МИД уверены, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».