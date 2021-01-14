Умерший за рулем актер Гусев ехал на юбилей своей свадьбы

Агент умершего актера Дмитрия Гусева Мария Крыжанская в беседе с «Рен ТВ» рассказала о последних минутах его жизни.

По словам Крыжанской, Гусев сел за руль после съемок в проекте «Скорая» и успел проехать буквально 500 метров прежде чем ему стало плохо. Он должен был отмечать годовщину свадьбы с женой. «Нормально он себя чувствовал, прекрасно совершенно, ехал на свой юбилей свадьбы, жена его ждала, все хорошо, нагрузка у него была нормальная, небольшая», — уточнила она.

О смерти актера стало известно 13 января. Предположительно, он скончался от остановки сердца.

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