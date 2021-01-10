Названа дата выхода сериала «Легенды» от Marvel

Студия Marvel готовится к выходу нового сериала «Легенды» на стриминговой платформе Disney+. Об этом сообщается на своей странице в Twitter Marvel Studios.

Выход первой серии назначен на 15 января.

Эпизод будет посвящено Алой Ведьме и Вижену. По словам создателей, выпуск лучше смотреть до знакомства с сериалом «ВандаВижн».

В данном сериале будет рассказано о персонажах саги «Бесконечности».

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