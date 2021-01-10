Названа дата выхода сериала «Легенды» от Marvel
Ника Пикекатлет
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Студия Marvel готовится к выходу нового сериала «Легенды» на стриминговой платформе Disney+. Об этом сообщается на своей странице в Twitter Marvel Studios.
Выход первой серии назначен на 15 января.
Эпизод будет посвящено Алой Ведьме и Вижену. По словам создателей, выпуск лучше смотреть до знакомства с сериалом «ВандаВижн».
В данном сериале будет рассказано о персонажах саги «Бесконечности».
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