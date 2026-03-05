Ребенок застрял в барабане стиральной машины в Казани, ему вызвали спасателей

В Казани ребенку, застрявшему в стиральной машине, потребовалась помощь спасателей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике сообщает «Татар-информ».
Ребенок залез в барабан стиральной машины, но выбраться самостоятельно после этого не смог. У родителей тоже не получилось его достать, и тогда они вызвали на место сотрудников экстренных служб.
Прибывшие на место спасатели извлекли мальчика из бытовой техники и передали семье. Ребенок не пострадал в результате случившегося.
До этого десятилетняя девочка провалилась в сугроб в Москве и застряла. Росгвардейцы аккуратно разбили лед, расчистили снег и помогли ребенку освободиться.
Ранее российские спасатели помогли младенцу, застрявшему пальцем в ложке.