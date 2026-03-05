В Азербайджане после падения БПЛА отменили все авиарейсы Баку — Нахичевань

Report: все авиарейсы из Баку в Нахичевань отменили из-за инцидента с дронами

Все запланированные на 5 марта авиарейсы из Баку в Нахичевань отменили в связи с падением дрона на аэропорт во втором городе. Об этом пишет Report.

«[Авиакомпания] AZAL будет осуществлять пассажироперевозки из Баку в Нахичевань и в обратном направлении через Ыгдыр», — говорится в материале.

Ыгдар — турецкий город, который находится в 140 км от Нахичевани.

Утром 5 марта агентство APA сообщило, что иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане. Один из дронов врезался в здание терминала аэропорта в городе Нахичевань, после этого произошел взрыв с последующим возгоранием. Еще один БПЛА рухнул около школы в селе Шекарабад. Как рассказали в министерстве здравоохранения Азербайджана, пострадали четыре человека.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана обвинили Израиль в запуске упавших в Азербайджане беспилотников. По словам иранских военных, Израиль осуществил провокацию для того, чтобы впоследствии обвинить Исламскую Республику.

Ранее президент Азербайджана высказался об инциденте с дронами.