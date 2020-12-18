Сериал о вампирах со Стояновым вместо Ефремова выйдет весной 2021 года

Сериал «Вампиры средней полосы» о вампирах в России выйдет на видеосервисе Start весной 2021 года, сообщает ТАСС.

В центре сюжета сериала — провинциальная семья вампиров из Смоленска, которая не убивает людей, однако сталкивается с серией загадочных убийств, которая может положить конец мирному сосуществованию с людьми.

Режиссер Антон Маслов называет главу клана вампиров «обычным мужиком». «Дед Слава, Святослав Вернидубович. У него есть клыки, и он живет 1 тыс. лет. В остальном, как мне кажется, это русская народная сказка. У нас есть Иван-дурак, который распутывает клубок, есть Баба Яга, есть Кощей Бессмертный», — рассказал он, добавив, что в России мало сериалов про вампиров, и целью авторов было создать «бытовую социальную историю», напоминающую сериал Тайки Вайтити «Реальные упыри».

Главную роль в пилотном эпизоде 2018 года исполнил Юрий Стоянов, для которого и создавался образ деда Славы. Однако Стоянов не смог принять участие в съемках из-за занятости и посоветовал взять на роль Михаила Ефремова. После смертельного ДТП с участием Ефремова в Москве и последовавшего за ним приговора артисту Стоянов снова согласился сыграть вампира.

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