Часть помилованных Лукашенко отправили на Украину в обмен на россиян и белорусов

Свыше 100 человек из помилованных белорусским президентом Александром отправлены на Украину в обмен на раненых россиян и пленных белорусов. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь лидера Белоруссии .

«Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан. И более ста человек были отправлены в Украину в обмен на попавших там в плен белорусов — за них президента очень просили их родственники — и на раненых россиян», — уточнила она.

13 декабря Александр Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в Белоруссии за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционеры и , нобелевский лауреат и журналистка .

Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли Белоруссии и начался процесс отмены других ограничений в отношении страны.

