На вечеринку moloko plus нагрянули правоохранители

В заведение в центре Москвы, где проходит вечеринка по случаю дня рождения альманаха moloko plus, приехала . Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, сотрудники Росгвардии нагрянули в бар «Невротик» на Яузской улице, где альманах праздновал свой 10-летний юбилей.

Очевидцы уточнили, что у заведения дежурят два автозака, а один из правоохранителей якобы стоит на входе и не пускает других гостей.

Альманах moloko plus выходит с 2015 года. В нем поднимаются темы терроризма, наркотиков, сексуальных свобод, территориальных конфликтов, революционных преобразований и прочее.

В 2024 году Московский музей современного искусства «Гараж» убрал с прилавков книги независимого издательства directio libera и альманахи moloko plus из-за угроз от посетителей. Книги убрали в магазинах «Гаража» в Доме Наркомфина и парке Горького.

В ноябре правоохранители сорвали костюмированную вечеринку «Шабаш 2025» в Томске. В этом году темой стал «цирк» — люди приходили в костюмах клоунов, а среди артистов были девушки-акробаты.

Ранее организаторов концерта Fortuna 812 обвинили в продаже спиртного подросткам.