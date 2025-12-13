Умер лев, раненный осколками при налете БПЛА на Васильевский зоопарк

Умер лев, раненный при налете БПЛА на зоопарк в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС глава Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

13 декабря два украинских дрона атаковали зоопарк с хищными животными в прифронтовом городе Васильевка. Территория центра для животных, по словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, серьезно пострадала. В зоопарке были выбиты окна, разрушена часть вольеров с тиграми. Кроме того, осколки ранили льва.

Весной этого года более 10 служебных собак в зоне СВО получили защитную экипировку, состоящую из бронежилета, поводка и ошейника. Она была предназначена для немецких и восточно-европейских овчарок, которые обнаруживали и нейтрализовали мины и дроны, обследовали здания, участвовали в эвакуации раненых и предупреждали об артобстрелах.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат под Харьковом.