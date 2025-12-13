На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстонская делегация напилась перед визитом к Далай-ламе

Эстонская делегация явилась к Далай-ламе с перегаром и запахом табака
true
true
true
close
Нина Алексеева/РИА Новости

Во время недавней поездки в Индию эстонская делегация, в составе которой были депутаты и правительственные служащие, устроила длительную вечеринку с употреблением алкоголя. По информации газеты Ohtuleht, представители делегации, не придя в себя после многодневного злоупотребления спиртным и с явным запахом алкоголя, явились на встречу с Далай-ламой – духовным лидером тибетского буддизма.

В связи с этим принимающая сторона сделала делегации замечание из-за ощутимого запаха алкоголя и табака. Организаторы встречи напомнили гостям о преклонном возрасте Далай-ламы и его чувствительности к подобным запахам, призвав проявить уважение.

Газета Ohtuleht особо выделила депутатов от партии «Эстония 200» Юку-Калле Райда и Марека Рейнааса, а также советника министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна, которым и были адресованы упреки со стороны организаторов встречи.

После публикации в СМИ Напритсон-Акуна заявила, что совершала поездку в отпуск за свой счет и не представляла Эстонию в официальном качестве. Однако, как отмечает издание, в ее документах было указано, что она является членом делегации. В социальных сетях она заявила об отсутствии чего-либо предосудительного в употреблении вина или дегустации местного рома во время отпуска.

Министр Игорь Таро поддержал ее в комментариях, отметив, что действующая система предоставления отпусков подразумевает отдых и расслабление, часто сопровождающиеся употреблением хорошей еды и напитков.

«Наш порядок предоставления отпусков предусматривает, что во время отдыха от работы нужно расслабляться», — написал он.

Ранее сообщалось, что китайские власти примут финальное решение о перерождении далай-ламы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами