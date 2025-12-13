Эстонская делегация напилась перед визитом к Далай-ламе

Во время недавней поездки в Индию эстонская делегация, в составе которой были депутаты и правительственные служащие, устроила длительную вечеринку с употреблением алкоголя. По информации газеты Ohtuleht, представители делегации, не придя в себя после многодневного злоупотребления спиртным и с явным запахом алкоголя, явились на встречу с Далай-ламой – духовным лидером тибетского буддизма.

В связи с этим принимающая сторона сделала делегации замечание из-за ощутимого запаха алкоголя и табака. Организаторы встречи напомнили гостям о преклонном возрасте Далай-ламы и его чувствительности к подобным запахам, призвав проявить уважение.

Газета Ohtuleht особо выделила депутатов от партии «Эстония 200» Юку-Калле Райда и Марека Рейнааса, а также советника министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна, которым и были адресованы упреки со стороны организаторов встречи.

После публикации в СМИ Напритсон-Акуна заявила, что совершала поездку в отпуск за свой счет и не представляла Эстонию в официальном качестве. Однако, как отмечает издание, в ее документах было указано, что она является членом делегации. В социальных сетях она заявила об отсутствии чего-либо предосудительного в употреблении вина или дегустации местного рома во время отпуска.

Министр Игорь Таро поддержал ее в комментариях, отметив, что действующая система предоставления отпусков подразумевает отдых и расслабление, часто сопровождающиеся употреблением хорошей еды и напитков.

«Наш порядок предоставления отпусков предусматривает, что во время отдыха от работы нужно расслабляться», — написал он.

