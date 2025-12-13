В Росгвардии уточнили сообщения о наказании повара, снявшего Macan

В Росгвардии опровергли сообщения о гауптвахте для повара, снявшего Macan

В уточнили сообщения о том, что повара, снявшего на видео рэпера Macan (настоящее имя ), отправили на гауптвахту. Пост об этом появился в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Росгвардии, у артиста нет никаких привилегий — он размещен в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия и питается вместе со всем личным составом в установленном порядке, а не отдельно, как уточняли СМИ.

«Сообщения о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Косолапова, также недостоверны», — подчеркнули в Росгвардии.

Сейчас, добавили в ведомстве, Косолапов готовится к принятию военной присяги.

До этого в сеть утек видеоролик с артистом, курящим в неположенном месте артистом. Telegram-канал Mash после этого заявлял, что автора ролика якобы отправили на гауптвахту, а музыкант не понес наказания.

В ноябре Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского. По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе.

Ранее рэперу Macan в армии пришли штрафы за нарушения ПДД.