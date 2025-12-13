В Подмосковье нашли рухнувший самолет

Упавший в Подмосковье легкомоторный самолет обнаружили при помощи вертолета. Об этом сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что сейчас экипаж воздушного судна эвакуируют из леса на аэродром, чтобы оказать медицинскую помощь.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковного аэродрома Новинки около 16:30. На борту находились два пилота, они оба выжили. Один из них не пострадал, а у второго сломана нога. Связь с членами экипажа была нестабильной, а их телефон садился, но мужчинам удалось передать свои примерные координаты. По предварительной информации, самолет упал из-за отказа двигателя.

Аэродром Новинки расположен в 80 км от МКАД, недалеко от деревни Новинки-Бегичево в Московской области. Он относится к аэродромам общего назначения.

