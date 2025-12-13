Губерниев: клинические идиоты думали, что российские лыжники всех разорвут на первом старте

Журналист Дмитрий в своем Telegram-канале поздравил лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву с выходом на Олимпиаду 2026 года.

«Поздравляю наших лыжников. Непряева и Коростелев отбираются на Олимпиаду. Взята первая и важная высота. Тот, кто считал, что наши спортсмены должны в первом же старте разорвать соперников в клочья-тот клинический идиот», — написал Губерниев.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее тренер сборной России рассказал, при каких условиях Непряева сможет поехать на Олимпиаду.