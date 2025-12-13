Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции

Сафонов и Забарный сыграют в стартовом составе «ПСЖ» в матче против «Меца»

Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный выйдут в стартовом составе французского «ПСЖ» в матче Лиги 1 против «Меца».

Встреча состоится 13 декабря. Команды выйдут на поле в 21.00 по московскому времени.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата ФранцииСафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает третье место, набрав 13 очков. «Атлетик» идет на 28 строчке, имея в активе пять баллов.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что Сафонов следует советской школе.