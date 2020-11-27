Ефремов останется в СИЗО до конца ноября

Михаил Ефремов останется на карантине в СИЗО до 30 ноября из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Всего Ефремов должен находиться на карантине в СИЗО 20 дней со дня прибытия в изолятор. «Карантин заканчивается 30 ноября, после чего актер будет переведен в колонию для отбытия наказания», — уточнил источник.

В СИЗО Ефремов попал 10 ноября — в день своего 57-летия. По словам адвоката Ефремова Андрея Алешкина, у него нет информации о переводе Ефремова из СИЗО в исправительную колонию №4.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.

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