Опубликован трейлер мультфильма «Босс-молокосос 2»
Александра Лисица
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Студия DreamWorks Animation опубликовала первый трейлер мультфильма «Босс-молокосос 2».
В сиквеле анимационного хита 2017 года братья Тим и Тед выросли: Тим воспитывает двоих детей, а Тед ведет бизнес. Одна из дочерей Тима оказывается секретным агентом корпорации младенцев BabyCorp — ей нужно нарушить планы создающего злых младенцев доктора.
Роли в мультфильме озвучили Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Ева Лонгория, Джефф Голдблюм и др.
Российская премьера мультфильма должна состояться 25 марта 2021 года.
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