Опубликован трейлер мультфильма «Босс-молокосос 2»

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Кадр из мультфильма «Босс-молокосос 2» (2021) Кадр из мультфильма «Босс-молокосос 2» (2021)
Кадр из мультфильма «Босс-молокосос 2» (2021)
DreamWorks Animation

Студия DreamWorks Animation опубликовала первый трейлер мультфильма «Босс-молокосос 2».

В сиквеле анимационного хита 2017 года братья Тим и Тед выросли: Тим воспитывает двоих детей, а Тед ведет бизнес. Одна из дочерей Тима оказывается секретным агентом корпорации младенцев BabyCorp — ей нужно нарушить планы создающего злых младенцев доктора.

Роли в мультфильме озвучили Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Ева Лонгория, Джефф Голдблюм и др.

Российская премьера мультфильма должна состояться 25 марта 2021 года.

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