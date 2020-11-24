Новая «Чудо-женщина» выйдет в российский прокат в январе

Сиквел фильма «Чудо-женщины» выйдет в российских кинотеатрах 14 января 2021 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

У «Чудо-женщины: 1984» будет превью в кинотеатрах IMAX с 7 января.

В американских кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max премьера состоится 25 декабря 2020 года, а в странах, где нет сервиса — 16 декабря.

Причины переноса супергеройского боевика студия Warner Bros. пока не называет.

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