Умер режиссер Роман Виктюк

Режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.

Известно, что народный артист России скончался в больнице 17 ноября.

Роман Виктюк в октябре попал в реанимацию после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

Роман Виктюк поставил более 250 спектаклей в театрах России и мира. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой легендарный спектакль «Служанки», в котором все роли были отданы мужчинам. Театр Романа Виктюка режиссер официально открыл в 1996 году, фактически театр начал работу несколькими годами раньше.

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