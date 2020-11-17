Умер режиссер Роман Виктюк
Александра Лисица
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Режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.
Известно, что народный артист России скончался в больнице 17 ноября.
Роман Виктюк в октябре попал в реанимацию после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.
Роман Виктюк поставил более 250 спектаклей в театрах России и мира. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой легендарный спектакль «Служанки», в котором все роли были отданы мужчинам. Театр Романа Виктюка режиссер официально открыл в 1996 году, фактически театр начал работу несколькими годами раньше.
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