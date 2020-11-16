«Непосредственно Каха» возглавил российский прокат

Российская комедия «Непосредственно Каха» Виктора Шамирова возглавила отечественный прокат в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.

Сборы фильма составили 230 млн руб. По сюжету, два друга влюбляются в одну девушку и борются за ее расположение.

На втором месте расположился фильм Роберта Земекиса «Ведьмы» с 28,4 млн руб. Третью строчку занял хоррор о серийном убийце в теле старшеклассницы «Дичь» Кристофера Лэндона. Фильм ужасов собрал в российском прокате 25,3 млн руб.

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