Муцениеце ответила на слухи о беременности

Актриса Агата Муцениеце отреагировала на слухи о своей беременности, появившиеся после фотографии с премии GQ.

На своей странице в Instagram Муцениеце выложила фотографию с артистом Вольфгангом Черни, сделав к ней ироничную подпись.

«Дружба между мужчиной и женщиной существует, ну или он отец моего нового ребенка, ну или все таки не надо было есть так много перед GQ. Выбор за вами», — написала актриса.

Муцениеце начали подозревать в беременности после премии «GQ человек года», где она появилась в коротком облагающем топе.

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