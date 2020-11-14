Муцениеце ответила на слухи о беременности
Арнольд Мухин
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актриса Агата Муцениеце отреагировала на слухи о своей беременности, появившиеся после фотографии с премии GQ.
На своей странице в Instagram Муцениеце выложила фотографию с артистом Вольфгангом Черни, сделав к ней ироничную подпись.
«Дружба между мужчиной и женщиной существует, ну или он отец моего нового ребенка, ну или все таки не надо было есть так много перед GQ. Выбор за вами», — написала актриса.
Муцениеце начали подозревать в беременности после премии «GQ человек года», где она появилась в коротком облагающем топе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вдохновила на развод: Муцениеце ушла от Прилучного из-за Собчак
— Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного