Канье Уэст подарил Ким Кардашьян трехмерную голограмму ее отца

Рэпер Канье Уэст подарил своей жене Ким Кардашьян трехмерную голограмму ее отца. Об этом пишет TMZ.

По данным издания, Ким получила сюрприз от Канье во время ее отпуска на частном острове.

«Голограмма Роберта разговаривает с Ким около 3 минут, желая ей счастливого дня рождения и рассказывая, как он ею гордится», — говорится в сообщении.

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