Солист «Би-2» Лева заболел коронавирусом
Александра Лисица
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Основатель рок-группы «Би-2» Лева заболел коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на представительницу коллектива.
По ее словам, болезнь протекает в легкой форме. «Он уже практически здоров. К концертам (в ноябре) карантин Левы закончится», — заверила она.
В Instagram Лева Би-2 подтвердил, что болеет в течение последней недели.
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