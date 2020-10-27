Солист «Би-2» Лева заболел коронавирусом

Основатель рок-группы «Би-2» Лева заболел коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на представительницу коллектива.

По ее словам, болезнь протекает в легкой форме. «Он уже практически здоров. К концертам (в ноябре) карантин Левы закончится», — заверила она.

В Instagram Лева Би-2 подтвердил, что болеет в течение последней недели.

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