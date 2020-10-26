Актер Владислав Манин рассказал о своем избиении

Актер Владислав Манин в беседе с «Рен ТВ» рассказал о своем избиении возле одного из московских торговых центров.

По словам Манина, таксист не мог подъехать к нему и его семье из-за того, что другая машина преградила дорогу. На актера напали, когда он попросил убрать машину. «Мы были с коляской. И началась вся эта движуха. Я даже не думал, что он так отреагирует», — вспомнил он. После инцидента ему потребовалась помощь медиков, у артиста зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану на голове.

Владислав Манин играл эпизодические роли в фильмах «Т-34», «Zомбоящик» и др. В основном ему доставались роли бандитов и охранников.

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