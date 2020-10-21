Путин поздравит Михалкова с юбилеем лично

Президент России Владимир Путин в среду поздравит режиссера Никиту Михалкова с 75-летием лично, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин обратится к Михалкову по видеосвязи. «Вы знаете уже, что президент подписал указ о присвоении звания Героя труда России Никите Михалкову, сегодня президент также в режиме видеоконференции поздравит Михалкова с 75-летием», — уточнил Песков.

Никита Михалков празднует юбилей 21 октября.

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