Спорное имущество семьи актера Баталова арестовано

На спорное имущество семьи покойного актера Алексея Баталова наложен арест, сообщает РИА «Новости».

Это произошло в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного после того, как вдова и дочь актера лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.

Вдова и дочь признаны потерпевшими и допрошены, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия. «Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест», — говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие изучает и другие относящиеся к делу бумаги.

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года на 89-м году жизни. В присвоении его собственности родные Баталова обвиняют актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина.

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