Леонардо ДиКаприо снимется в фильме про астронавтов от Netflix
Ника Пикекатлет
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Американский актер Леонардо ДиКаприо примет участие в съемках фильма «Не смотри вверх» от стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером киноленты выступит Адам Маккей, который также станет сценаристом фильма.
Кроме того, в «Не смотри вверх» сыграют Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, а также Джона Хилл, Кейт Бланшетт и певица Ариана Гранде.
В сюжет картины легла история двух астронавтов, которые попытаются предупредить мир о приближении способного уничтожить Землю астероида. Даты выхода фильма на экраны пока не разглашаются.
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