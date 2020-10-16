Леонардо ДиКаприо снимется в фильме про астронавтов от Netflix

Американский актер Леонардо ДиКаприо примет участие в съемках фильма «Не смотри вверх» от стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером киноленты выступит Адам Маккей, который также станет сценаристом фильма.

Кроме того, в «Не смотри вверх» сыграют Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, а также Джона Хилл, Кейт Бланшетт и певица Ариана Гранде.

В сюжет картины легла история двух астронавтов, которые попытаются предупредить мир о приближении способного уничтожить Землю астероида. Даты выхода фильма на экраны пока не разглашаются.

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