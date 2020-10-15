90-летний Краско рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Александра Лисица

Актер Иван Краско в беседе с ФАН рассказал, как заразился коронавирусом и как чувствовал себя в начале болезни.

По словам артиста, он заразился в Академическом драматическом театре имени В.Ф.Комиссаржевской. Он считает, что вирус в театр могли принести артисты или зрители. несколько актеров уже переболели. «Никаких особенных изменений ни в состоянии организма, ни в самочувствии не было. Так как-то все само собой — была, конечно, некая слабость, но я не придал ей значения, ведь я перенапрягся», — говорит артист.

Сейчас о заболевшем Краско заботятся его третья супруга Наталья Вяль и сыновья Федор и Иван.

23 сентября Иван Краско отпраздновал 90-летие. 3 и 5 октября он сыграл первые после полугодового спектакли, после чего тест на коронавирус показал положительный результат.

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