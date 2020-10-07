В Лос-Анджелесе художник нарисовал граффити ко дню рождения Путина

В Лос-Анджелесе художник нарисовал граффити ко дню рождения российского президента Владимира Путина, передал телеканал РЕН ТВ.

Изображение появилось на популярной среди уличных художников локации — Venice Art Walls. Рисунки выполнены в цветах российского триколора.

Автор перевел на английский язык цитату, которую произнес Путин в Мюнхене в 2007 году: «Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят». Также художник поставил хештег #VVP68.

7 октября Путину исполнилось 68 лет.

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