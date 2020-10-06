В семье Щербакова опровергли его госпитализацию

Сын актера и телеведущего Бориса Щербакова Василий прокомментировал появившуюся информацию о госпитализации отца. Об этом сообщает ТАСС.

Он опроверг эти данные и назвал их не соответствующими действительности.

«Это вранье. Все в порядке, со здоровьем все отлично», — сказал Василий.

Ранее СМИ сообщили, что народный артист России был госпитализирован в Москве с одышкой и кашлем.

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— СМИ: актер Борис Щербаков госпитализирован в Москве