В семье Щербакова опровергли его госпитализацию
Ника Пикекатлет
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Сын актера и телеведущего Бориса Щербакова Василий прокомментировал появившуюся информацию о госпитализации отца. Об этом сообщает ТАСС.
Он опроверг эти данные и назвал их не соответствующими действительности.
«Это вранье. Все в порядке, со здоровьем все отлично», — сказал Василий.
Ранее СМИ сообщили, что народный артист России был госпитализирован в Москве с одышкой и кашлем.
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