«Стрельцов» снова возглавил российский прокат
Елена Арнольдова
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Мелодрама российского режиссера Ильи Учителя «Стрельцов» снова возглавила прокат в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные о кассовых сборах.
Фильм о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли в минувший уик-энд собрал 76,5 млн руб.
Вторую строчку занял фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод» с 47,1 млн руб, на третьей расположилась анимационная картина Жереми Дегрусона и Бена Стассена «Семейка Бигфутов» с 38,9 млн руб.
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