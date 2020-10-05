«Стрельцов» снова возглавил российский прокат

Елена Арнольдова

Мелодрама российского режиссера Ильи Учителя «Стрельцов» снова возглавила прокат в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные о кассовых сборах.

Фильм о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли в минувший уик-энд собрал 76,5 млн руб.

Вторую строчку занял фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод» с 47,1 млн руб, на третьей расположилась анимационная картина Жереми Дегрусона и Бена Стассена «Семейка Бигфутов» с 38,9 млн руб.

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