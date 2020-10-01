Адвоката Эльмана Пашаева облили помоями на улице, сообщает телеканал «360».

Пашаев шел на интервью, в котором обещал подробно рассказать о деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, защитой которого занимался юрист. Он утверждал, что обладает документальными доказательствами того, что расследование якобы было заказным.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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