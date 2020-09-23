Ведущий Первого канала покинул эфир из-за видео с детьми и голыми датчанами

Ведущий Первого канала Артем Шейнин покинул эфир после просмотра в рамках передачи «Время покажет» сюжета о телешоу в Дании, где взрослые демонстрируют детям обнаженные тела.

Просмотрев видео с голыми датчанами, он оставил соведущего Анатолия Кузичева, сымитировав подступившую тошноту. После он вернулся в студию и назвал проект «шоу уродов». «У нас во дворе было столько всего, чем заниматься, вместо того, чтобы показывать друг другу, как что у кого устроено», — сказал он.

В образовательной передаче Ultra Strips Down взрослые отвечают на вопросы подростков о человеческом теле на собственном примере.

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