Новый адвокат Ефремова попросил для актера условный срок

Владимир Васильев — новый адвокат осужденного актера Михаила Ефремова попросит для него условный срок из-за признания вины. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Условный срок — это прерогатива суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», — заявил адвокат.

По его словам, признание вины относится к числу смягчающих обстоятельств.

Кроме того, Васильев рассматривает возможность выплаты дополнительной компенсации родственникам погибшего для достижения примирения сторон.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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