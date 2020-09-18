Экс-супруга Данко обвинила певца в недоплате алиментов

Бывшая жена певца Данко Наталия Устюменко обвинила певца в недоплате алиментов, сообщает «Стархит».

После развода она требовала от экс-супруга выплачивать 50 тыс. руб. на содержание двоих детей ежемесячно. Однако Данко принес на заседание суда бумагу о своих доходах, в которой указано, что он якобы получает в месяц только 12 тыс. руб. «Из этой суммы на двоих детей нам положено 30%, это где-то четыре тысячи», — рассказала женщина.

Кроме того, артист должен был выплачивать около 10 тыс. руб. в месяц на реабилитацию младшей дочери, которой требуется специализированное лечение. Однако он пригласил в суд свидетеля, который доказал, что девочке не нужна реабилитация.

Данко и Наталия Устюменко развелись в 2017 году.

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