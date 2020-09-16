«Черную вдову» снова могут перенести

Премьеру супергеройского фильма «Черная вдова» о шпионке Наташе Романовой снова могут перенести, сообщает Variety.

Прокат фильма со Скарлетт Йоханссон в главной роли, скорее всего, не начнется 5 ноября. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Инсайдер утверждает, что продюсеров насторожило нежелание массового зрителя возвращаться к просмотру кино после отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

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