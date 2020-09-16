Петросян впервые показал сына от Брухуновой

Юморист Евгений Петросян впервые показал маленького сына от своей супруги и помощницы Татьяны Брухуновой.

Фотографию с ребенком празднующий 75-летие артист опубликовал в Instagram. «А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал он кадр, в котором поднимает малыша над головой.

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.

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