В сети появился новый трейлер сериала «Мандалорец»

На официальном YouTube-канале вселенной «Звездных войн» показали трейлер нового сезона сериала «Мандалорец».

Премьера второго сезона должна состояться на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября.

Исполнительным продюсером нового сезона по прежнему остается Джон Фавро.

В ролях в новой картине по мотивам «Звездных войн» можно увидеть Джанкарло Эспозито, Джину Карано, а также Педро Паскаля и Карла Уэзерса.

По сюжету нового сезона Мандалорец попытается вернуть Дитя на его родную планету.

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