В сети появился новый трейлер сериала «Мандалорец»
Вероника Лапшина
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На официальном YouTube-канале вселенной «Звездных войн» показали трейлер нового сезона сериала «Мандалорец».
Премьера второго сезона должна состояться на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября.
Исполнительным продюсером нового сезона по прежнему остается Джон Фавро.
В ролях в новой картине по мотивам «Звездных войн» можно увидеть Джанкарло Эспозито, Джину Карано, а также Педро Паскаля и Карла Уэзерса.
По сюжету нового сезона Мандалорец попытается вернуть Дитя на его родную планету.
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