Ефремов снова отказался от услуг адвоката Пашаева
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Актер Михаил Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на представителя Общественной наблюдательной комиссии.
В свою очередь, сам Пашаев пока ничего не знает об отказе. В беседе с Telegram-каналом Mash он назвал эти сообщения «глупостями» и заявил, что сейчас работает над апелляционной жалобой на приговор актеру.
Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.
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