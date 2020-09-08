В БДТ запретили лично вручать артистам цветы

В Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге ввели временный запрет на личное вручение цветов артистам, сообщается на странице театра «ВКонтакте».

Это связано с требованием Роспотребнадзора соблюдать дистанцию между артистами и зрителями не менее 1,5 м. «Если вы хотите подарить артистам цветы, это можно сделать, передав их администраторам или капельдинерам (с уточнением, кому адресован букет). Цветы обязательно будут переданы всем адресатам», — обещают в театре.

Основная задача этого запрета, объясняют в театре — максимально обезопасить артистов, что позволит сохранить спектакли в репертуаре театра во время пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19

— Съемки новой части «Бэтмена» были прерваны из-за коронавируса у Паттисона

— Дмитрий Певцов был выписан из больницы в Коммунарке