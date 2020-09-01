Назван главный режиссер десятилетия в России

Андрей Звягинцев стал главным режиссером десятилетия в рейтинге «Бюллетеня кинопрокатчика».

Для составления рейтинга эксперты оценивали деятельность режиссеров по семи критериям. Среди них величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов лент и средняя оценка работ режиссера на «КиноПоиске».

На первом месте оказался Звягинцев, каждый фильм («Елена», «Лефиафан», «Нелюбовь») получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны.

Вторую строчку занял Алексей Сидоров, который снял «Бой с тенью 3: Последний раунд» и «Т-34». На третьем месте оказался Николай Лебедев — автор фильмов «Легенда №17» и «Экипаж».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Провал «Вратаря» и возвращение зрителей: как живет российское кино

— Назван лучший научно-фантастический фильм в истории кино

— «Вратарь Галактики» возглавил прокат в РФ и СНГ