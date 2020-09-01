Назван главный режиссер десятилетия в России
Андрей Звягинцев стал главным режиссером десятилетия в рейтинге «Бюллетеня кинопрокатчика».
Для составления рейтинга эксперты оценивали деятельность режиссеров по семи критериям. Среди них величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов лент и средняя оценка работ режиссера на «КиноПоиске».
На первом месте оказался Звягинцев, каждый фильм («Елена», «Лефиафан», «Нелюбовь») получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны.
Вторую строчку занял Алексей Сидоров, который снял «Бой с тенью 3: Последний раунд» и «Т-34». На третьем месте оказался Николай Лебедев — автор фильмов «Легенда №17» и «Экипаж».
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