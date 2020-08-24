Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось

Писателя Владислава Крапивина в Екатеринбурге перевели в реанимацию после ухудшения состояния, передает РИА «Новости» со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

По словам Крапивиной, до ухудшения у писателя наблюдалось улучшение. «Такие качели. Мы уже и не знаем, что делать. Ждем и надеемся», — поделилась женщина.

Она уточнила, что 23 августа Крапивин внезапно начал задыхаться, после чего и был переведен в реанимацию. Диагноз врачи родственникам не раскрывают. Известно, что 15 июля Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, однако инсульт и инфаркт были исключены, а томография показала наличие пневмонию с 25% поражения легких. Тесты на коронавирусную инфекцию у писателя отрицательные.

Владислав Крапивин — автор книг «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии» и др. В 2014 году был удостоен премии президента России за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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