Вышел первый тизер «Конька-Горбунка» с Деревянко

Компания СТВ представила первый тизер приключенческого фильма «Конек-Горбунок» с Павлом Деревянко в одной из главных ролей, сообщает ТАСС.

Деревянко предстает в ролике в роли Конька-Горбунка. Другого главного героя, Ивана, сыграл Антон Шагин. «Перед съемками меня отвезли в специально оборудованную студию, обклеили лицо датчиками и снимали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами. Но на съемках мне уже не надо было работать лицом, там на меня надели уже специальный костюм с кучей датчиков и нужно было совершать определенные движения», — делится Деревянко, которому пришлось провести значительную часть съемок в полусогнутом состоянии, поскольку Конек ниже Ивана.

Фильм Олега Погодина по мотивам одноименной сказки Петра Ершова выйдет в широкий прокат 22 октября.

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