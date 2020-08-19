Адвокат Ефремова повздорил с журналисткой около суда

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев повздорил с журналисткой около Пресненского суда, сообщает РИА «Новости».

Журналистка напомнила, что он утверждал, что у артиста диагностировали инсульт, хотя инсульта у Ефремова не было. «Врете, вообще-то, вы», — заявил он. Женщина возмутилась, сказав, что неверный диагноз он назвал лично ей. «Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно», — отрезал Пашаев.

Несколько дней назад Ефремову стало плохо перед очередным заседанием суда. Ему вызвали скорую, артист был госпитализирован.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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