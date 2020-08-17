Адвокат: Ефремов предлагал материальную компенсацию гражданской жене погибшего в ДТП

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что его подзащитный предлагал компенсацию гражданской жене погибшего в результате аварии Ирине Стерховой, но она отказалась, передает ТАСС.

В суде защитник заявил, что актер после ДТП хотел выплатить Стерховой материальную компенсацию, так как добрый человек.

«Я его отговаривал от этого. Но она хотела больше — 5 млн рублей», — сказал адвокат.

Также Пашаев уточнил, что по делу о смертельном ДТП никто не имеет права называться морально потерпевшим.

«Есть моральные потерпевшие и процессуальные. Здесь есть только процессуальные потерпевшие. Смотрите, Захаров еще в морге больницы, а они не нашли времени приехать к нему. Зато находили время выступать на телеканалах», — отметил Пашаев.

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