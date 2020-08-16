Том Круз попал в аварию с мотоциклом на съемках «Миссия невыполнима-7»

Американский актер Том Круз попал в аварию во время выполнения мотоциклетного трюка на съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима», пишет The Mirror.

По информации издания, на съемках актеру требовалось перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую. Круз решил не прибегать к использованию каскадеры и исполнить трюк самостоятельно.

Во время разгона мотоцикл внезапно стал сильно тормозить и не смог долететь до крыши. Сам актер был застрахован и в результате аварии не пострадал.

Мотоцикл стоимостью $2,5 млн сгорел.

Фильм «Миссия: невыполнима 7» от режиссера Кристофера Маккуорри должен выйти в прокат 18 ноября 2021 года.

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