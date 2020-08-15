Адвокат: Ефремов может посетить судебное заседание 18 августа
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный может принять участие в судебном заседании 18 августа. Об этом адвокат сообщил ТАСС.
«Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде», — сообщил Пашаев.
Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт, его состояние стабилизировали.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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