Адвокат: Ефремов может посетить судебное заседание 18 августа

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный может принять участие в судебном заседании 18 августа. Об этом адвокат сообщил ТАСС.

«Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде», — сообщил Пашаев.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт, его состояние стабилизировали.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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