Федосеева-Шукшина просит суд вернуть подаренную Алибасову квартиру в Новой Москве
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась в суд с иском, чтобы вернуть подаренную ранее мужу Бари Алибасову квартиру. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Троицкого суда, который рассматривает соответствующий иск актрисы.
Как отмечается, Алибасов передарил квартиру в Новой Москве своему помощнику. По некоторым данным, стоимость жилья оценивается в 10 млн рублей. В настоящее время на квартиру наложен обеспечительный арест.
В суде уточнили, что актриса просит признать сделку по дарению квартиры недействительной.
«Судебное заседание назначено на 25 августа», — сказали в пресс-службе.
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